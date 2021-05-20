الانتخابات الرئاسية السورية.. بدء التصويت في السفارات داخل بلدان عربية

بدأ السوريون في الخارج الاقتراع بالانتخابات الرئاسية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان.

وبدأ توافد المواطنين السوريين في لبنان إلى أمام السفارة السورية في اليرزة منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عند المداخل والطرق المؤدية إلى السفارة، حيث من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء.

وجال السفير السوري علي عبد الكريم علي مطلعا على سير العملية الانتخابية في السفارة التي هي المركز الانتخابي الوحيد، وتضم 17 غرفة سرية للاقتراع و15 صندوقا انتخابيا.

وقال في تصريح بعد الإدلاء بصوته إن "توافد عشرات السوريين منذ الصباح الباكر يوجه رسالة محبة من أبناء الجالية لبلدهم ورسالة إلى العالم بضرورة رفع الحصار الجائر عن سوريا وإلى بعض الدول لإعادة النظر بخطاياهم نحو بلد كان يمثل أجمل صور العيش المشترك في الشرق وربما في العالم".

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.

المصدر: "سانا" + "الوكالة الوطنية للإعلام"