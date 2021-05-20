 
مباشر

انطلاق الاقتراع في انتخابات الرئاسة السورية في الخارج

أخبار العالم العربي

انطلاق الاقتراع في انتخابات الرئاسة السورية في الخارج
بدء التصويت في ملبورن بأستراليا ـ (سانا)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfmi

انطلقت عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة للسوريين في الخارج من أستراليا لتكون أول بلد يصوت فيه أفراد الجالية السورية.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن القنصل الفخري في أستراليا ماهر دباغ أن صناديق الاقتراع في كل من سيدني وملبورون افتتحت أمام أفراد الجالية السورية للإدلاء بأصواتهم.

وبعد نحو ساعة على بدء التصويت في أستراليا أعلن القائم بالأعمال في السفارة السورية في اليابان محمد حسنين خدام، أن صناديق الاقتراع ستفتتح بعد قليل أمام السوريين هناك.

وكان معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان قال إن هناك دولا لن تشهد عمليات اقتراع بينها دولتان أبلغتا دمشق رفضهما لإجراء الانتخابات على أراضيهما وهما تركيا وألمانيا.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع للسوريين في الداخل، يوم 26 من الجاري.

المصدر: وسائل إعلام سورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا