مصر.. حادث سير مروع في حدائق حلوان يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 12 آخرين

وقع حادث تصادم بين سيارتين وشاحنة نقل أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة حدائق حلوان في مصر، أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12.

وفي التفاصيل، فقد شهد الطريق الأوسطي بالقرب من منطقة حدائق حلوان، حادث تصادم مروعا، حيث اصطدمت سيارتان بشاحنة نقل ثقيل، ما أسفر عن اشتعال النيران فى سيارة منهما نتيجة شدة الاصطدام، حيث أتت عليها بالكامل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على حريق السيارة، كما انتقلت خدمات من الإدارة العامة للمرور مدعومة بآليات لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت بسببه.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، بعد تلقيها محضرا من الشرطة بالحادث.

المصدر: RT