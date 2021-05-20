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مصر.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من جدة والرياض

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مصر.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من جدة والرياض
Reuters Amr Dalsh
مطار شرم الشيخ - مصر
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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، أول رحلتين تابعتين للخطوط الجوية السعودية على متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتي الرياض وجدة السعوديتين.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي.

يذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة كورونا.

المصدر: RT

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