فلسطين تدعو البرلمان العربي لدعم قرارات قيادتها بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس

أكد رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد، ضرورة دعم البرلمان الكامل لجميع قرارات القيادة الفلسطينية بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بعد اجتماع استثنائي للبرلمان بالقاهرة دعما للفلسطينيين، دعا الأحمد البرلمان إلى "رفض محاولات انتقاص السيادة الفلسطينية على مدينة القدس".

وشجب "الأعمال الإرهابية والاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي قام بها وما زالوا المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية بحراسة جيش الاحتلال، ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته".

كما أعرب عن إدانته "للاعتداءات وقصف طائرات الاحتلال وبوارجه للشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المباني الآهلة بالسكان والمكاتب الإعلامية، وارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي راح ضحيتها حتى تاريخه 245 شهيدا، بينهم 68 طفلا، و37 سيدة، ونحو 6278 جريحا بينهم إصابات شديدة الخطورة، بالإضافة إلى الدمار الواسع في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وعمليات الهدم والإخلاء القسري والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة".

من جانبه، قال العسومي إن "أعضاء البرلمان استمعوا اليوم للكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي أكد فيها أنه لا تنازل ولا سلام عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وأضاف أن "ما يجري من عمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة، واستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو جريمة بالفعل ولذلك عقدنا اجتماعنا اليوم لبحث ما سنقوم به خلال المرحلة المقبلة نصرة للقضية الفلسطينية والتأكيد لنصرة القدس التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: "وفا"