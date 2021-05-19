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مصر.. تحول مفاجئ في قضية سفاح الجيزة بعد الحكم بإعدامه

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مصر.. تحول مفاجئ في قضية سفاح الجيزة بعد الحكم بإعدامه
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شهدت قضية سفاح الجيزة في مصر تحولا مفاجئا بعدما قررت المحكمة إحالته لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وبيان معاناته من أي أمراض عقلية.

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وقررت محكمة جنايات الجيزة إحالة  قذافي فراج عبد العاطي إلى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية المختصة، لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهم، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية من عدمه، وصولا لبيان مدى مسؤوليته جنائيا عن مقتل المجني عليها زوجته فاطمة زكريا وإخفاء جثمانها في "ديب فريزر".

قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 سبتمبر القادم للإطلاع على الرأي الطب بشأن حالة المتهم، وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع المتهم الذي علق على القرار، بأنه في حالة ثبوت أن المتهم يعاني من أمراض نفسية أو عصبية فإنه سيتقدم بالطعن بالنقض على أحكام الإعدام الثلاثة الصادرة بحقه.

ويعاقب المتهم في 4  قضايا قتل مع سبق الإصرار والترصد وصدر ضده ثلاثة أحكام إعدام وفي انتظار الحكم الرابع، حيث نظرت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة "قذافي" في قضية قتل زوجته في 16 فبراير الماضي وجرى تأجيلها للاطلاع.

المصدر: الوطن

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