العراق.. القبض على "إرهابيين" بينهم أحد منفذي "مجزرة سبايكر"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة "إرهابيين" بينهم أحد منفذي "مجزرة سبايكر".

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وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت، أن "أحد الإرهابيين عمل مسؤولا لما يسمى المضخات والحراقات وتقديم الدعم اللوجستي والآلي وكذلك مقاتل ضمن صفوف داعش".

وأشارت الخلية إلى أن "من بين الملقى القبض عليهم أحد منفذي مجزرة سبايكر".

وارتكب تنظيم "داعش" مجزرة بحق نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين في يونيو 2014، عندما اجتاح مناطق في شمالي وغربي العراق.

وأطلق عناصر "داعش" النار على الضحايا من مسافات قريبة في العراء على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم رموا جثثهم في النهر.

المصدر: RT