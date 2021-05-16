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القوات العراقية تقبض على مسؤولي التفخيخ وسبي الإيزيديات في "داعش"

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تقبض على مسؤولي التفخيخ وسبي الإيزيديات في
Reuters ESSAM AL-SUDANI
عناصر من الجيش العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الإيزيديات في تنظيم "داعش".

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71 وبكمين محكم من القبض على إثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود مع سوريا".

وأضافت أن "أحدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في ناحية البعاج، والآخر مسؤول ما تسمى قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة وشارك بعمليات سبي الإيزيديات".

وأشارت الخلية إلى أن "المتهم الثاني لديه أربعة أشقاء مع داعش قتلوا خلال معارك التحرير".

المصدر: RT

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