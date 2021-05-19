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الأمم المتحدة: إقرار دستور في كردستان العراق عامل قوة للبلاد

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: إقرار دستور في كردستان العراق عامل قوة للبلاد
Reuters
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رأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أن إقرار دستور في إقليم كردستان العراق سيكون عامل قوة للبلاد كافة.

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وقالت بلاسخارت خلال انطلاق مؤتمر (الوحدة والدستور) في أربيل، إن "النظام الفدرالي هو النظام المتوفر بين أيدينا حاليا، ويجب أن تستفيد منه جميع المكونات".

وأضافت: "نرى أن هناك تطورا جيدا في الإقليم لمواجهة جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة".

وأشارت بلاسخارت إلى أن "الحاجة تقتضي أن يكون هناك كردستان قوي ليس على مستوى العراق، وإنما على مستوى المنطقة أجمع، وهذا لا يتحقق في يوم وليلة عندما نتحدث عن الديمقراطية، وإنما هي عملية طويلة وبحاجة إلى الحوار مع جميع الأطراف".

وشددت الممثلة الأممية على ضرورة أن "تعمل قيادة الإقليم على إيجاد الحلول لجميع المشاكل الآنية والطويلة الأمد".

المصدر: RT

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