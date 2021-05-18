شاب يحرق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في كردستان العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بإقدام شاب على إحراق نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأوضح أن الشاب كان يحمل قارورة بنزين في يده ويتحدث لوسائل الإعلام باللهجة الكردية وهدد بالانتحار، ليقوم بصب البنزين على نفسه وإحراقها، وبعد أن شبت النار في جسده بدأ الشاب في الركض، واستمرت وسائل الإعلام في تصويره، لكن أحدهم حاول إخماد النيران ثم ساعده بعض الموجودين هناك.

وبحسب مراسلنا وصلت نسبة الحروق في جسده إلى 90 في المائة.

وانتقد مدونون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام التي صورت الحادث دون أن تمنع كوادرها الموجودة هناك الشاب من إحراق نفسه.

من جهتها طالبت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق، رئاسة هيئة الادعاء العام في الإقليم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القنوات والمراسلين والمصورين الذين غطوا حادث إحراق الشاب لنفسه.

ودعت الوزارة، جميع وسائل الإعلام، إلى "الابتعاد عن بث الأخبار والتقارير والبرامج التي تحض على العنف والقتل والانتحار".

المصدر: RT