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مصر.. إجلاء 6 أسر بعد انهيار جزئي لمبنى غرب الإسكندرية

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مصر.. إجلاء 6 أسر بعد انهيار جزئي لمبنى غرب الإسكندرية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين، بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية في مصر، وذلك دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 حارة عز بكوم الشقافة، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون وقوع أي إصابات.

وقالت سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن العقار تقطنه 6 أسر بإجمالي 18 فردا، وتم نقلهم بسيارات الحي إلى مقر إيواء مؤقت بمدرسة الإخلاص الإعدادية.

المصدر: RT

 

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