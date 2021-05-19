السودان يمنع دخول المسافرين القادمين من الهند ويفرض قيودا أخرى لمكافحة كورونا

قالت لجنة الطوارئ الصحية في السودان إن السلطات ستمنع دخول المسافرين القادمين من الهند مباشرة أو الذين زاروها خلال 14 يوما.

وحذرت لجنة الطوارئ الصحية في بيان لها يوم الثلاثاء، من أن عدد إصابات كوفيد-19 في السودان يمكن أن يتجاوز 100 ألف بحلول منتصف يونيو المقبل إذا لم يتم فرض القيود.

وذكرت اللجنة أنه ستتم إعادة فحص جميع المسافرين القادمين من مصر وإثيوبيا.

كما أمرت اللجنة بإغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر بدءا من الثلاثاء 18 مايو، ومنعت التجمعات الاجتماعية الكبيرة والصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة.

وفرضت اللجنة وضع الكمامة في الأسواق وأماكن العمل والمواصلات العامة.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل أكثر من 34707 حالات إصابة إجمالا حتى 16 من مايو، غير أن مسؤولين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير على الأرجح نظرا لانخفاض معدلات الفحص.

المصدر: رويترز