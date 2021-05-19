البحرين تتيح التطعيم ضد كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما

أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، بأن السلطات ستتيح التطعيم ضد الفيروس للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.

وقالت الوكالة إن "قرار لجنة التطعيمات التابعة لوزارة الصحة جاء في أعقاب توصيات الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت أنه "يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم".

وأجازت البحرين ست لقاحات، هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" الروسيان، و"سينوفارم" الصيني و"فايزر وبيونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".

المصدر: "رويترز"