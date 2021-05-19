السفير الفلسطيني في بغداد: السيستاني وحد المواقف العراقية تجاه قضيتنا

أكد السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، اليوم الثلاثاء، أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال في تصريح صحفي، إن "موقف العراق سواء كان حكوميا أو حزبيا أو شعبيا، واضح إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وموقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني كان واضحا أيضا ووحد المواقف العراقية تجاه قضيتنا".

وأضاف، أن "وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا وضحت فيه موقف العراق من الاعتداءات الإسرائيلية، كما أن رئيسي الجمهورية والوزراء أجريا اتصالين هاتفيين مع الرئيس محمود عباس وعبرا عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني".

وأشار عقل إلى أن "هناك موقفا واضحا أيضا من قبل الشعب العراقي الذي عبرت عنه التظاهرات الأخيرة في بغداد والمحافظات، كما أن القوى السياسية العراقية أصدرت بيانات تضامنية، فضلا عن الإعلام العراقي الذي كان ملتهبا ومساندا لفلسطين".

وقبل أيام أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، مساندته للشعب الفلسطيني في "مقاومته الباسلة للمحتلين".

المصدر: "واع" + RT