مصر.. "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تطلق قافلة طبية لقطاع غزة

أعلن النائب المصري عمرو يونس أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" ستطلق قافلة طبية إلى قطاع غزة، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مؤتمر لدعم مبادرة السيسي حول إعادة إعمار غزة، قال يونس إن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن دور القيادة السياسية باعتبارها خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية"، داعيا الجميع إلى دعم مبادرة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن "التنسيقية ستطلق قافلة طبية لقطاع غزة، بمشاركة حزب مستقبل وطن، حماة وطن، والشعب الجمهوري، استجابة لمبادرة الرئيس".

المصدر: RT