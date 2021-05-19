المتحف المصري في القاهرة يختار تمثال "عنخ رع الثاني" ليكون القطعة الأثرية لهذا الشهر (صورة)

اختار المتحف المصري في ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة تمثال الطبيب عنخ رع الثاني، رئيس الأطباء في القصر الملكي خلال أواخر عصر الأسرة الخامسة، ليكون القطعة الأثرية لهذا الشهر.

وقالت المديرة العامة للمتحف صباح عبد الرازق إن "هذا التمثال يعد أحد القطع الأثرية التي تبرز أهمية الأطباء في مصر القديمة، وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، وتم العثور عليه في الجيزة عام 1928".

وأشارت إلى أن "المصريين القدماء توصلوا إلى طرق طبية متطورة، جمعت بين العلاجات العشبية والجراحة، حيث عثر علماء الآثار على عدد من الوثائق المكتوبة التي تصف الممارسة الطبية المصرية القديمة، بما في ذلك بردية إيبرس، فهي تذكر تفاصيل الأمراض المتعلقة بالقلب وكيفية علاجها".

وأضافت أن "المصريين القدماء مارسوا مختلف التخصصات الطبية فكان هناك طب الأسنان والعيون، والأمراض الباطنة. كما اهتموا بعلم التشريح وآليات عمل جسد الإنسان وطرق الحفاظ عليه وذلك لإتمام عملية التحنيط".

المصدر: RT