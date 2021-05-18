مشعل: المقاومة أعادت العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية وندعو الجميع للانخراط في المعركة

أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في الخارج أن "المقاومة أعادت العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية"، داعيا الجميع "للانخراط في هذه المعركة والاصطفاف فيها".

وفي تصريح لقناة "الأقصى" الفضائية، قال مشعل إن "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس".

وشدد على أن "المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".

وأضاف مشعل: "شعبنا في غزة والقدس بعث روح الانتفاضة من جديد، حيث هناك التحام شعبي على كل المحاور"، مشيرا إلى أن "ما هدم في هذه المعركة سيبنى مجددا".

وشدد على أن "مقاومة غزة أكدت أن العودة والتحرير ممكن وقريب"، مضيفا: "لا ننتظر بناء الجيوش حتى ندخل معركة التحرير، فنحن وضعنا أقدامنا على طريق التحرير منذ سنوات".

وأكد مشعل أن "معركة سيف القدس أعادت القضية إلى مركزية القضايا لدى الأمة".

المصدر: RT