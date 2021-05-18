الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون جنوبي البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في اليوم السابق عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أنه "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مسكافعام المتاخمة للحدود اللبنانية".

وأمر الجيش الإسرائيلي بفتح الملاجئ في الجليل، التي تقع على بعد 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT