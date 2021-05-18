البيت الأبيض يوضح أن بايدن لم يطلب من نتنياهو التحرك لوقف إطلاق نار مع الفلسطينيين

أوضحت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد دعمه لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين متحدثا لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لكنه لم يطلب التحرك في هذا الاتجاه.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا طلب بايدن من نتنياهو اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار مع الطرف الفلسطيني أو اقتصر فقط على الإعراب عن تأييده لهدنة محتملة: "كما أوضح تقريرنا حول محتوى المكالمة، الرئيس أكد دعمه لوقف إطلاق النار".

وشددت بساكي من جديد على أن الإدارة الأمريكية الحالية تصر على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين "سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب".

وتابعت: "نجري هذه المناقشات منذ البداية في إطار الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل... لكن بالطبع المضي قدما يتطلب تحركا من قبل كلا الطرفين".

وأعلنت واشنطن، مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع رئيس وزراء إسرائيل حيث أعرب عن دعمه لجهود تحقيق وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: "تاس" + وكالات