الخارجية الإماراتية تستدعي سفير بيروت بعد "تصريحات مشينة وعنصرية" لوزير خارجية لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير اللبناني لدى البلاد على خلفية التصريحات "المشينة والعنصرية" من قبل وزير خارجية لبنان، شربل وهبة.

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وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الحكومية بأن وزارة الخارجية أعربت "عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها معالي شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي".

وزارة الخارجية "استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي".

ويأتي هذا بعد أن قال وهبة في مقابلة تلفزيونية نشرت الاثنين: "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج ، قال وهبي إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".

وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودي، المحلل السياسي سلمان الأنصاري، للرئيس اللبناني، ميشال عون، قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

وأثارت هذه التصريحات ضجة واسعة في لبنان ودول الخليج، وفي وقت سابق من الثلاثاء استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها لتعليقات وزير الخارجية اللبناني.

كما طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهبة بإصدار اعتذار رسمي لها بسبب "الإساءات غير المقبولة" خلال تصريحاته الأخيرة.

المصدر: "وام" + وكالات