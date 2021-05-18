نتنياهو: ضرباتنا أعادت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" سنوات إلى الوراء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين "تكبدتا خسائر كبيرة" جراء الضربات الإسرائيلية.

وأوضح خلال جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية أن "حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها. أعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء. سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين".

وأضاف خلال زيارة تفقدية لقاعدة حاتسريم الجوية: "أتواجد هنا في قاعدة حاتسريم الجوية وزرت قبل ذلك مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية في بئر السبع. تلقيت إيجازات معمقة حول الغارات الكثيرة التي استهدفنا بها حماس والجهاد الإسلامي اللتين تكبدتا ضربات لم تتوقعاها. لا يساورني الشك بأننا أعدناهما سنوات كثيرة إلى الوراء".

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 213 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يزيد على 1400 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

المصدر: RT