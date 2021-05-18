الخارجية الإسبانية تستدعي سفيرة المغرب

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا قولها لسفيرة المغرب إن بلادها "ترفض وتعارض الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الواقع في شمال إفريقيا".

وقالت الوزيرة للصحفيين: "لقد استدعيت السفيرة المغربية هنا للتعبير عن استيائنا ورفضنا للتدفق الجماعي للمهاجرين المغاربة إلى سبتة، وذكّرت بأن مراقبة الحدود يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للمغرب وإسبانيا".

وأضافت أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيفتح حوارا حول قضايا الهجرة في الأيام المقبلة.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت الاثنين عن دخول نحو 5 آلاف من المواطنين المغاربة، بمن فيهم عائلات مع أطفال، بصورة غير شرعية لمدينة سبتة الإسبانية المتاخمة للمغرب.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليز لايا في حديث لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن السلطات قد بدأت بترحيل المهاجرين إلى المغرب، مؤكدة أن إسبانيا على اتصال مع السلطات المغربية بشأن الموضوع.

واتهمت السلطات الإسبانية المغرب بالتقاعس عن حماية الحدود، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في الفترة الأخيرة بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو المناهضة للمغرب والداعية لاستقلال الصحراء، ابراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج في إسبانيا.

المصدر: وكالات