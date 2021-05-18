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إسبانيا تبعد 2700 مهاجر دخلوا سبتة من المغرب ‏

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إسبانيا تبعد 2700 مهاجر دخلوا سبتة من المغرب ‏
Reuters
إسبانيا تستبعد 2700 مهاجر دخلوا سبتة من المغرب ‏
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ابعدت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، 2700 مهاجر غير نظامي دخلوا سبتة من المغرب.

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وتمكن الـ2700 مهاجر، بينهم ألف قاصر، أمس الاثنين، من الوصول إلى جيب سبتة الإسباني، انطلاقا من المغرب المجاور، سواء سباحة أو سيرا، وفق ما أفادت به السلطات الإسبانية التي لفتت إلى "عدد قياسي" في يوم واحد.

وفي نهاية أبريل، حاول حوالى مئة مهاجر العبور سباحة إلى سبتة من المغرب في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مجموعات تضم من 20 إلى 30 شخصا. وأعادت السلطات الإسبانية معظمهم إلى المغرب.

ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط.

وكانت الرباط، الحليف الرئيسي لمدريد في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قد استدعت، في نهاية أبريل، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن "سخطها" بسبب استضافة بلاده، إبراهيم غالي، زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية، لتلقّي العلاج على أراضيها.

المصدر: وكالات

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