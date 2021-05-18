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الخارجية السعودية تسلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج رسمية ضد "الإساءات" الصادرة من وزير الخارجية

أخبار العالم العربي

الخارجية السعودية تسلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج رسمية ضد
AFP
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استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها لتصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة"، مشددة على أن "تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وقالت: "نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وكان وهبة قال في مقابلة تلفزيونية إن "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر"، ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج ، قال وهبي إنه لا يريد ذكر أسماء.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت الحركة الإسلامية قال: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".

وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

المصدر: "واس" + RT

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