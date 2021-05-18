الرئاسة اللبنانية تنفض يدها من كلام وزير الخارجية عن دول الخليج

قالت الرئاسة اللبنانية، إن تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بمقابلة تلفزيونية، حول دول الخليج "تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة".

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".

رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس، في أي حال من الأحوال، موقف الدولة اللبنانية".

المصدر: الرئاسة اللبنانية