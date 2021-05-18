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الرئاسة اللبنانية تنفض يدها من كلام وزير الخارجية عن دول الخليج

أخبار العالم العربي

الرئاسة اللبنانية تنفض يدها من كلام وزير الخارجية عن دول الخليج
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قالت الرئاسة اللبنانية، إن تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بمقابلة تلفزيونية، حول دول الخليج "تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة".

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".

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وأضاف البيان أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس، في أي حال من الأحوال، موقف الدولة اللبنانية".

المصدر: الرئاسة اللبنانية

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