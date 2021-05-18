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مصر تسجل 1188 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 1188 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
سياح في منطقة أهرام جيزة.
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 1188 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1188 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 246909 حالات.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت مصر 1197 إصابة في بيانات 14 مايو، و1203 في إحصائية 15 مايو، و1201 في 16 مايو.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 61 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14388 شخصا.

وسبق أن سجلت مصر يوم 14 مايو 56 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، وفي 15 مايو 63، وفي 16 مايو 58.

كما أفاد مجاهد بخروج 546 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 182024 شخصا.

المصدر: RT

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