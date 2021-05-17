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تحذير عاجل من الصحة المصرية للمواطنين

أخبار العالم العربي

تحذير عاجل من الصحة المصرية للمواطنين
Reuters
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وجهت وزارة الصحة المصرية تحذيرا عاجلا للمواطنين في البلاد، على خلفية زيادة انتشار عدوى فيروس كورونا نتيجة التجمعات.

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وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها إنه لابد من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى وتطهير اليدين باستمرار وممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي والمحافظة على الصحة النفسية، لافتة إلى أهمية اتباع هذه الإجراءات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين، والتواجد كذلك فى الأماكن المزدحمة، مشيرة إلى أن الأماكن المزدحمة والتجمعات التى تحدث فيها تزيد من فرص انتشار العدوى.

وقالت الوزارة إنه فى حال التواجد فى أماكن بها تجمعات لابد من ارتداء الكمامات والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت الوزارة المواطنين، في حال ظهور أي أعراض، لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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