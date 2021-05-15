الصحة المصرية تحذر المواطنين: الأسبوع المقبل خطر

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد حالة ارتفاع في أعداد مصابي الفيروس.

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وأوضح المصدر أنه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتم تسجيل من 1300 إلى 1500 إصابة بشكل يومي، ثم تنكسر الموجة في شهر يوليو، و"لكن هذه التوقعات تتوقف على سلوكيات وتحركات المواطنين ومدى التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية"، حسب قول المصدر.

وأضاف المصدر لصحيفة "الوطن" المصرية أن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس هي القاهرة والجيزة، وهما في الصدارة، وذلك بسبب التحركات التي شهدها شهر رمضان، وكذلك الأيام ما قبل العيد، ثم جاءت محافظة الفيوم والمنيا، والفيوم، وسوهاج.

وطالب المصدر مواطني هذه المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، وتجنب المناطق المزدحمة، ومتابعة الاطلاع على مستجدات الفيروس.

وناشد المصدر، المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر تسعى إلى توفير أنواع مختلفة من لقاحات كورونا، ومبينا أن هناك تدفقا في شحنات اللقاحات خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "الوطن"