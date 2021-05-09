الصحة المصرية: ليس لدينا أي وثيقة علمية تجيز استخدام لقاحات كورونا لمن دون 18 عاما

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه "لا يوجد لديهم أي وثيقة علمية من الشركات المنتجة، أو منظمة الصحة العالمية، تجيز استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا لمن هم أقل من 18 سنة".

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وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي إن "الوزارة تستهدف المسنين في جميع المحافظات للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا دون ضرورة لتسجيلهم مسبقا للتطعيم، وذلك في إطار الحرص على صحة كبار السن"، لافتة إلى أن "أجهزة الوزارة نظمت قوافل طبية مدربة على التطعيم باللقاح تذهب مباشرة إلى كبار السن في جميع المحافظات لتطعيمهم باللقاح".

وكشفت وزيرة الصحة المصرية "أنه خلال أسابيع سيكون متوفرا لديهم 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا سينوفاك"، مشيرة إلى أن "أول إنتاج مصري للقاح سينوفاك الصيني سيكون في نهاية شهر يونيو المقبل".

كما أعلنت هالة زايد أنه "لا توجد أي تحورات لفيروس كورونا في مصر"، موضحة أن الوضع الوبائي "مستقر".

وكشفت أن دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل مصر غدا الاثنين.

المصدر: "القاهرة 24"