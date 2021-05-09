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وزيرة الصحة المصرية: تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

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وزيرة الصحة المصرية: تصنيع لقاح
Reuters
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، أن مصر تعمل على تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي محليا، على أن يصبح متاحا نهاية العام الجاري.

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وأشارت الوزيرة المصرية في مؤتمر صحفي من داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى أن العمل جار بهذا الشأن بالتعاون بين إحدى شركات الأدوية الخاصة في مصر وروسيا.

وأضافت زايد أن "مصر تسعى لأن تكون مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لإفريقيا".

ولفتت وزيرة الصحة المصرية إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر مستقر، وهناك زيادة بسيطة في عدد الحالات اليومية، مؤكدة أنه يجري تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وفيها تحورات جينية للفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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