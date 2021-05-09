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مستشار السيسي للشؤون الصحية: غالبية متلقي لقاح كورونا لم يسجلوا أي أعراض جانبية خطيرة

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مستشار السيسي للشؤون الصحية: غالبية متلقي لقاح كورونا لم يسجلوا أي أعراض جانبية خطيرة
Reuters
مصريون ينتظرون تلقي جرعة من لقاح COVID-19 في مركز صحي، في القطامية، القاهرة، مصر، مارس 2021.
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كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن غالبية متلقي لقاح كورونا في مصر لم يسجلوا أي أعراض جانبية خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة.

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وقال تاج الدين في تصريح صحفي، إن هناك مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن في البلاد، مشيرا إلى أن الأعراض التي تم تسجيلها تشمل "ألما في مكان تلقى اللقاح، أو تعبا في الجسم وغيرها من الآثار المعتادة لأي لقاح.

وأكد المسؤول الصحي المصري أنه تم إعداد استمارة لكل مواطن عند التطعيم، يسجل فيها كل البيانات الخاصة به بهدف المتابعة، فضلا عن التواصل المستمر لمن قد تظهر عليهم أي أعراض من قبل الأطباء.

 

المصدر: اليوم السابع

 

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