مستشار السيسي يكشف عن الإجراءات المتبعة لمنع تسرّب طفرة كورونا الهندية إلى مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، إن هناك طفرة جديدة من كورونا مزدوجة التحور في الهند، تسبب مشكلات صحية كبيرة.

وأوضح عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطبيق وزارة الصحة إجراءات إضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، يهدف لمنع دخول هذه السلالة لمصر.

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وأضاف أن السلالة الهندية قوية ومعدية ولها العديد من المشكلات ومنتشرة في أكثر من 20 دولة في العالم، وإجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهرت بها متحورات الفيروس تهدف للحد من دخولها إلى مصر.

وتابع أنه حال ثبت إيجابية تحليل الحمض النووي يتم عزل الراكب 14 يوما أو إعادته من حيث جاء وهذا تحدده السلطات الصحية في المطار.

المصدر: المصري اليوم