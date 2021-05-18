القوات الأممية في لبنان تعلن التنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية جنوبي البلاد

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" عن التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان.

وقالت القوات الأممية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إنه "قرابة الساعة 11:30 مساء الاثنين، اكتشفت قواتنا إطلاق صواريخ من منطقة عامة في راشيا الفخار شمال كفر شوبا في جنوب لبنان".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ".

وأضافت أن "قائد المهمة (سيفان ديل كول) على اتصال بالأطراف المعنية لضمان الاستقرار في المنطقة وتهدئة التوتر".

وأكدت أنها "تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان".

وأشارت إلى أنها "كثفت دورياتها لمنع وقوع حوادث أخرى تعرض سلامة السكان المحليين للخطر".

المصدر: RT