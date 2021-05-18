إعلام إسرائيلي: حزب الله حفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات لتمكينه من إدارة القتال ضد إسرائيل

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" بأن "حزب الله" اللبناني قام بحفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات من بيروت حتى جنوب لبنان، لتمكينه من إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "أنفاق حزب الله حفرت بالتوازي مع حفر الأنفاق الهجومية التي اخترقت الأراضي الإسرائيلية وكشف عنها في ديسمبر 2018، والتي قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها لاحقا في عملية خاصة".

وأضافت أن "إقامة شبكة الأنفاق الدفاعية التي حفرها حزب الله هي لتمكينه من إدارة القتال ضد الجنود الإسرائيليين في حال وقوع حرب في لبنان، ومفاجأة القوات المناورة".

وأشارت إلى أنه "تم بناء مقرات قيادة وسيطرة لإدارة الحرب داخل شبكة الأنفاق هذه".

وقالت إن "هذه الأنفاق تبدأ من مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية حتى العاصمة اللبنانية بيروت".

المصدر: "I24"