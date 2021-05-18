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مصر ترسل 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بتوجيه من السيسي

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مصر ترسل 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بتوجيه من السيسي
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
وزير الصحة المصرية هالة زايد
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى فلسطين لدعم المصابين في قطاع غزة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.

وأضافت أن  شحنة المساعدات شملت أيضا كافة أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، مضادات حيوية، مسكنات، أدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية، و"ألبيومين" وكافة أنواع المحاليل.

 

المصدر: RT

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