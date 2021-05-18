جدد مقاطعته للانتخابات .. حزب سوري معارض: لا علاقة لنا بالمرشح "مرعي"

أعلن "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" في سوريا، أن لا علاقة للمرشح لانتخابات الرئاسة "محمود مرعي" بالحزب، وجدد موقفه المقاطع للانتخابات.

ونفى الحزب الذي يعد واحدا من الأحزاب الرئيسية في البلاد، صحة "ما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام" عن عضوية مرعي في الحزب، وأوضح أن تلك العضوية "أنهيت منذ عام 2013، نتيجة خروجه عن الخط السياسي والمواقف الثابتة للحزب، التي تتبنى ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل كطريق للانتقال السياسي".

وحول الموقف من الانتخابات الرئاسية المقرر الاقتراع فيها في 26 من الجاري، جدد الحزب موقفة "الثابت بعدم المشاركة بأي من العمليات الانتخابية والاستفتاءات ترشيحاً أو تصويتاً، التي جرت وتجري في سورية منذ العام 1973 حتى اليوم" حسب تعبير البيان.

يذكر أن مرعي يقدم نفسه بوصف "المعارض الوطني السوري" كما يرد في سيرته أنه كان في "هيئة التنسيق" وهي الكيان السياسي الذي تم تشكيله في البلاد بعيد اندلاع الأزمة المستمرة فيها منذ 2011، وكانت تجمع عددا من الأحزاب المعارضة الرئيسية وبينها حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

المصدر: RT