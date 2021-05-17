ملك الأردن لغوتيريش: الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد

اعتبر الملك الأردني عبدالله الثاني في اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد والتوتر".

وقال العاهل الأردني إن "الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر، والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التأزيم والتوتر".

وأضاف: "لا بديل عن الحل السياسي الذي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى "تحذيراته المتواصلة من مغبة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في القدس، وخاصة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات التهجير غير القانوني لأهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم".

وأضاف أنه "لطالما حذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس"، مشددا على مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد ضرورة أن "يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب تكرارها، وكذلك وقف العدوان على غزة، والعمل على دفع عملية السلام".

وأعرب عن تقديره لمساعي غوتيريش لإنهاء التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: "بترا"