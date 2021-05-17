السلطات الإسبانية: نحو 5 آلاف مغربي دخلوا سبتة بصورة غير شرعية

أعلنت السلطات الإسبانية عن دخول نحو 5 آلاف من المواطنين المغاربة، بمن فيهم عائلات مع أطفال، بصورة غير شرعية لمدينة سبتة الإسبانية المتاخمة للمغرب.

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي الإسباني إلى سبتة مصرع شخص واحد أثناء المحاولة لعبور الحدود، مشيرا إلى أن هناك نحو 1500 من القاصرين بين المهاجرين الذين دخلوا سبتة.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها ستشدد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليز لايا في حديث لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن السلطات قد بدأت بترحيل المهاجرين إلى المغرب، مؤكدة أن إسبانيا على اتصال مع السلطات المغربية بشأن الموضوع.

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وتدفق المهاجرون على مدينة سبتة بأعداد كبيرة منذ ليلة الأحد، واستمر التدفق في غضون يوم الاثنين.

واتهمت السلطات الإسبانية المغرب بالتقاعس عن حماية الحدود، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في الفترة الأخيرة بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو المناهضة للمغرب والداعية لاستقلال الصحراء، ابراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج في إسبانيا.

لكن وزيرة الخارجية الإسبانية نفت وجود أي صلة بين تدفق المهاجرين الأخير على سبتة وبين الخلاف المغربي – الإسباني بشأن غالي، مشيرة إلى أنه موضوع تواجد غالي على الأراضي الإسباني يعتبر "قضية إنسانية بحتة".

المصدر: رويترز