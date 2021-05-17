 
مباشر
عاجل
"كتائب القسام" تعلن قصف "كريات ملاخي" برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المدينة

السعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصر

أخبار العالم العربي

السعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qex2

أصدرت السفارة السعودية في مصر، بيانا للرد على بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخطاء حول بيان الراغبين في السفر إلى مصر من مواطني السعودية.

إقرأ المزيد
سفارة السعودية في القاهرة تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى مصر
سفارة السعودية في القاهرة تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى مصر

وقالت السفارة في بيان لها: "لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان "الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر"، وذلك خلافاً لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: " تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية، ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا، والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه".

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا