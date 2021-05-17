"سرايا القدس" تنشر فيديو استهداف مدينة نتيفوت بصاروخ "بدر 3" المطور

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو يوثق استخدام صاروخ "بدر 3" المطور لاستهداف مدينة نتيفوت الإسرائيلية.

وأوضحت "سرايا القدس" أن الصاروخ وقع بالقرب من قطار مدينة نتيفوت.

ويوم الأحد سقطت رشقات جديدة من الصواريخ على مستوطنتي نتيفوت وياد مردخاي وقاعدتي حتسور الجوية وتسيلم البرية في جنوب إسرائيل.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT