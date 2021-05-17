مصر تسجل 1201 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 1201 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1201 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 245721 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت مصر 1187 حالة في بيانات 12 مايو، و1193 في 13 مايو، و1197 في 14 مايو، و1203 في إحصائية 15 مايو.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14327 شخصا.

وسبق أن سجلت مصر يوم 12 مايو 58 حالة، وفي 13 مايو 59، وفي 14 مايو 56، وفي 15 مايو 63.

كما أفاد مجاهد بخروج 901 مريض من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 181478 شخصا.

المصدر: RT