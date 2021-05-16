 
مباشر

السيسي والبرهان يتفقان على "الأهمية القصوى لقضية المياه"

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qetz

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع البرهان في باريس، يوم الأحد، على هامش مؤتمر دولي لدعم اقتصاد السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه تم خلال اللقاء "تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".

المصدر: "الأهرام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا