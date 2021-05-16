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قطر ومصر تبحثان "علاقات التعاون الثنائي" وتطورات الوضع الفلسطيني

أخبار العالم العربي

قطر ومصر تبحثان
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره المصري سامح شكري
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أجرى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلالها تطورات الوضع الفلسطيني في ظل التصعيد الأخير.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في فلسطين".

وكان شكري أعلن في وقت سابق من اليوم خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي، أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وشدد شكري على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

المصدر: "قنا" + RT

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