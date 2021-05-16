الجيش الإسرائيلي يكشف عن مشروع "مترو" الأنفاق الداخلية لحركة "حماس" في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن مشروع الأنفاق الداخلية لحركة "حماس"، الذي كان قد "دمر كيلومترات عديدة منه" في شمال قطاع غزة قبل يومين، وفق موقع "I24NEWS" العبري.

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وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له، إلى أن "حماس استثمرت، في العقد الأخير، أكثرية أموالها وقدراتها في حفر بنية تحتية لأنفاق متفرعة على امتداد قطاع غزة".

وأوضح أنه تم حفر مشروع واسع على شكل شبكة "مترو" بأنفاق متفرعة ومتصلة ببعضها عبر تقاطعات وممرات التفافية، في شمال قطاع غزة، موضحا أن باسل صالحية، العضو السابق في "حماس"، كان قد حذر قبل نصف عام في مقابلة صحفية معه قيادة "حماس"، من أن "إسرائيل كشفت الأنفاق وأن استخدامها أمر خطير"، حيث أن الجيش الإسرائيلي شدد على أن صالحية "كان محقا حينها".

بالإضافة إلى ما سبق، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "من اليوم وصاعدا لا يوجد مكان آمن لأي ناشط "حمساوي" في أي نفق كان"، وأضاف: "عندما بدأت حماس اعتداءاتها، تمكن جيش الدفاع من ضرب قدراتها الاستراتيجية..الأنفاق الهجومية تضررت وبداخلها دفن عشرات من نشطاء النخبة".

المصدر: "I24NEWS"