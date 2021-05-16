برلين: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ حماس

يرى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن إسرائيل تستخدم حقها في الدفاع عن سكانها ضد الهجمات الصاروخية من جانب حركة حماس.

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وقال ماس في حديثه لصحيفة "Bild am Sonntag" الألمانية: "تستخدم إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك من أجل الدفاع عن شعبها ضد الإرهاب الصاروخي من جانب حماس".

وعبر الوزير عن اعتقاده بأنه من الضروري حاليا إيقاف ما سماه بـ "الإرهاب الصاروخي" ووضع حد للعنف والعودة إلى المحادثات حول الخطوات الملموسة الهادفة إلى بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين، وكذلك البحث عن حل على أساس تعايش الدولتين.

وتوتر الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة مساء 10 مايو الجاري. وتدل المعلومات الأخيرة على أنه تم إطلاق 2,8 ألف صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 مدنيين وعسكري في إسرائيل. من جانبها قامت إسرائيل بتنفيذ مئات الضربات العسكرية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا.

المصدر: نوفوستي