مصر تسجل ارتفاعا طفيفا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 1203 إصابات و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1203 حالات، مقابل 1187 في بيانات الأربعاء و1193 الخميس و1197 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 244520 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 63 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 58 الأربعاء و59 الخميس و56 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14269 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 760 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 180577 شخصا.

المصدر: RT