هنية: على نتنياهو ألا يلعب بالنار واليوم تمت إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من "اللعب بالنار"، معتبرا أنه "تمت اليوم إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية".

وقال هنية، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت في الدوحة: "حذرناهم مرارا وتكرارا ليس فقط بالكلام وليس فقط بالحديث، لكن بالانتفاضة وبالمقاومة المباركة... وقلنا لهم لا تلعبوا بالنار، إن المسجد الأقصى قبلتنا وهويتنا وعقيدتنا".

وتابع: "نعم، حذرناهم وقلنا لهم إن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر، قلنا لهم ارفعوا يدكم الآثمة عن القدس، وعن المسجد الأقصى وعن أهلنا في حي الشيخ جراح... وأنا أقول: نتنياهو لا تلعب بالنار!".

يتبع...