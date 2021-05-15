القناة 13 الإسرائيلية: وزراء إسرائيليون يدعون لإنهاء العملية العسكرية في غزة بدعوى نفاد بنك الأهداف

أفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن وزراء في "الكابينت" يرون أنه يجب إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة بدعوى "نفاد بنك الأهداف".

وجاء في موقع القناة أنه "على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس مهتمان بمواصلة العملية... يعتقد وزراء الحكومة أنه يجب وضع حد لها لأن بنك الأهداف قد نفد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عقد جلسة مساء اليوم السبت لتقييم الأوضاع الأمنية في غزة وإسرائيل.

وقالت الهيئة إن الجلسة تهدف "لتقييم الأوضاع الأمنية في غزة وفي البلاد على خلفية أعمال العنف بين المواطنين اليهود والعرب".

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار.

المصدر: RT