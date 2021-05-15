مراسلنا: إخلاء برج جديد في غزة تمهيدا لتدميره من قبل إسرائيل

أفاد مراسل RT بانطلاق عملية إخلاء برج القاهرة في غرب مدينة غزة، تمهيدا لتدميره من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكدت تقارير إعلامية متعددة أن إسرائيل أصدرت إخطارا مسبقا طالبت فيه قاطني البرج بإخلائه تمهيدا لقصف المبنى.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تدمير الجيش الإسرائيلي برج الجلاء في غزة الذي كان يضم مكاتب للعديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، منها قناة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، وذلك بدعوى وجود مصادر للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة "حماس" في المبنى.

يتبع..