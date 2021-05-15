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السعودية.. إغلاق 13 مسجدا بسبب كورونا

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السعودية.. إغلاق 13 مسجدا بسبب كورونا
Reuters
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية 13 مسجدا في عدد من المناطق بالمملكة، بعد تسجيل 13 إصابة بكورونا بين المصلين.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن "المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية".

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وأشارت الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 12 مسجدا، 4 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة عسير و3 بمكة المكرمة و1 بمنطقة الباحة و1 بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

المصدر: "عكاظ"

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